Зульфия Габидуллина не прошла в финал Паралимпиады на дистанции 150 метров

Казахстанская спортсменка Зульфия Габидуллина на дистанции 150 метров комплексным плаванием финишировала десятой и не прошла в финал в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета РК.

В борьбу за медали проходят 8 лучших спортсменов.

Напомним, Парижские игры — это четвёртая Паралимпиада для Зульфии Габидуллиной. В 2016 году в Рио она завоевала первое золото Казахстана на Паралимпийских играх.

Следующее выступление Зульфии состоится 4 сентября. Казахстанке предстоит соревноваться а дистанции 50 метров брассом.