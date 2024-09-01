Зульфия Габидуллина не прошла в финал Паралимпиады на дистанции 150 метров
Сегодня, 14:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
51Фото: Мейиржан Амангелдиев
Казахстанская спортсменка Зульфия Габидуллина на дистанции 150 метров комплексным плаванием финишировала десятой и не прошла в финал в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета РК.
В борьбу за медали проходят 8 лучших спортсменов.
Напомним, Парижские игры — это четвёртая Паралимпиада для Зульфии Габидуллиной. В 2016 году в Рио она завоевала первое золото Казахстана на Паралимпийских играх.
Следующее выступление Зульфии состоится 4 сентября. Казахстанке предстоит соревноваться а дистанции 50 метров брассом.
Самое читаемое
- "У нас не любят слишком "активных" людей": всё больше кызылординцев покидают родной край
- Синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и ещё двух городов
- Жена руководителя вуза брала у абитуриентов деньги за обучение в Актобе
- Лепс поцеловал свою 18-летнюю невесту на глазах у её мамы
- Токаев освободил Маржикпаева от должности министра туризма и спорта