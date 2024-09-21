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Зрительный имплант Илона Маска позволит видеть даже незрячим с рождения людям

Сегодня, 10:09
АВТОР
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Shutterstock Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
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Фото: Shutterstock

Американский миллиардер Илон Маск в собственной соцсети Х рассказал об особенностях нового зрительного импланта Neuralink, передаёт BaigeNews.kz.

По словам бизнесмена, устройство позволит видеть даже незрячим с рождения людям, а также будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", — объяснил Маск.

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari. Но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

Ранее Илон Маск заявил, что имплант его стартапа Neuralink позволит дать людям суперспособности. Заявив в августе о том, что Neuralink чипировала второго пациента, миллиардер пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь.

В конце июля первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. По словам Арбо, это стало возможным благодаря перенастройке чипа.

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