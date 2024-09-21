Зрительный имплант Илона Маска позволит видеть даже незрячим с рождения людям

Американский миллиардер Илон Маск в собственной соцсети Х рассказал об особенностях нового зрительного импланта Neuralink, передаёт BaigeNews.kz.

По словам бизнесмена, устройство позволит видеть даже незрячим с рождения людям, а также будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", — объяснил Маск.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari. Но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

Ранее Илон Маск заявил, что имплант его стартапа Neuralink позволит дать людям суперспособности. Заявив в августе о том, что Neuralink чипировала второго пациента, миллиардер пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь.

В конце июля первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. По словам Арбо, это стало возможным благодаря перенастройке чипа.