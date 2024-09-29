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Зрители получили травмы во время кокпара в ЗКО

Сегодня, 15:47
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иллюстративное управление физической культуры и спорта Костанайской области Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: иллюстративное управление физической культуры и спорта Костанайской области

На западе Казахстана во время соревнований по кокпару лошади сбили турникеты, за которыми находились люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В эти дни в ЗКО отмечают 85-летие района Байтерек. Согласно данным районного акимата, значимая дата отмечается обширно: прошли множество праздничных мероприятий, выставок и спортивных состязаний. Одним из зрелищных мероприятий стал кокпар, традиционная конноспортивная игра. В соревнованиях участвовали команды не только из ЗКО, но и из Актюбинской, Атырауской областей.

Не обошлось и без происшествий. 28 сентября во время кокпара лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами получили травмы. Факт подтвердили в областном департамент полиции. Однако стражи порядка заверили, что нарушения общественного порядка не было.

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