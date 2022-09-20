Зрители концерта Gakku Дауысы уничтожили почти 94 тысячи цветов

Фото: акимат Алматы

Во время фестиваля Gakku Dauysy на площади "Астана" зрители нанесли значительный ущерб зелёным насаждениям на прилегающей территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге — уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем сквере города. Всего было уничтожено около 94 тысяч цветов.

По информации акимата Алмалинского района, были сломаны 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.

В связи с этим акимат города Алматы просит жителей и гостей мегаполиса, который является культурным центром страны, бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесённый ущерб будет восстановлен силами акимата города, новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.

Ежедневно работами по озеленению и поливу зеленых насаждений в городе занимаются около 300 специалистов, задействованы более 80 единиц специальной техники.

В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год составляет около 159 тысяч кв. м, площадь газона — 26 тысяч кв. м.