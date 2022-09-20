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Зрители концерта Gakku Дауысы уничтожили почти 94 тысячи цветов
Во время фестиваля Gakku Dauysy на площади "Астана" зрители нанесли значительный ущерб зелёным насаждениям на прилегающей территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге — уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем сквере города. Всего было уничтожено около 94 тысяч цветов.
По информации акимата Алмалинского района, были сломаны 13 скамеек, одна опора освещения, одна гранитная урна и основание двух камер.
В связи с этим акимат города Алматы просит жителей и гостей мегаполиса, который является культурным центром страны, бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесённый ущерб будет восстановлен силами акимата города, новые растения будут высажены в кратчайшие сроки.
Ежедневно работами по озеленению и поливу зеленых насаждений в городе занимаются около 300 специалистов, задействованы более 80 единиц специальной техники.
В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год составляет около 159 тысяч кв. м, площадь газона — 26 тысяч кв. м.
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