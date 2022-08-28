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Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области
В Туркестанской области археологи нашли древний каменный храм, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Возраст храма - больше двух тысяч лет. Принадлежит он эпохе Кангюй. По словам специалистов центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета, история этого государства мало изучена. О подобных сооружениях на территории Казахстана еще не было известно. На объекте оказались особенная каменная архитектура и сотни артефактов.
Каменный храм нашли вблизи озера Кызылколь в Сузакском районе. Это место славится тем, что здесь находятся несколько значимых памятников археологии. Часть обследуют не первый год, но на этот раз археологи были по-настоящему удивлены.
"Во-первых, это единственный объект этого периода в Казахстане. И солярная символика, и солярная архитектура указывают на то, что перед нами кангюйский храм. И, скорее всего, здесь отправляли культы, связанные с первой монотеической религией - зороастризмом", - сказал профессор ЮКГПУ Александр Подушкин.
Правда, что внутри храма, еще предстоит выяснить. Пока специалисты открыли только верхние секторы. Говорят, что такая каменная архитектура была не свойственна для территории Южного Казахстана. Огромные валуны для храма сюда несли издалека.
Склоны конусовидного храма усыпаны тысячами фрагментов керамики. Это хумы, хумчи, зернотерки, кувшины. Здесь, по мнению археологов, их специально разбивали. Это было уничтожение с целью последующего преумножения.
Нашли археологи также древние курильницы, тигель для выплавки золота и серебра. Предположительно, с ним работали жрецы. Сейчас специалисты внимательно изучают знаки и рисунки на находках. Недалеко от каменного храма археологи также открыли два подземных склепа. Оба были разграблены ранее, но ценные для истории вещи остались - 120 артефактов, в основном бусы из камня, кости, стекла, коралла.
Но самой уникальной специалисты считают подвеску в виде фигуры человека. Это амулет, висящий у ребенка на груди.
"Еще уникальнее то, что амулет сохранил часть веревки, на которую он подвязывался. Для наших условий почвенных это просто уникальная вещь, потому что здесь не сохраняется ни дерево, ни волосы, ничего. Она сохранилась за счет того, что частично коррозировалась бронзой", - отметил профессор Подушкин.
В следующем году археологи продолжат раскопки вблизи озера Кызылколь, в том числе изучение найденного каменного храма. Они уверены, это место еще подарит исторические сенсации.
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