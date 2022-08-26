Зоозащитники проверили передвижной зоопарк в Атырау после жалоб в соцсетях

Фото: ОФ "Доброе сердце"

По их мнению, условия содержания животных не нарушаются.

Недавно в социальных сетях пользователи бурно обсуждали прибывший в Атырау передвижной зоопарк. Видео с жалобами на условия содержания животных опубликовала посетительница объекта. После чего зоозащитники и инспекторы отдела животного мира и охотничьего хозяйства посетили зоопарк с проверкой, передаёт BaigeNews.kz.

"В Атырау приехал передвижной зоопарк. Держать в металлическом контейнере на жаре животное - это значит обрекать его на верную смерть. Это фашизм, хотя для цирка это обычная практика", - подписала ролик автор видео.

Комментаторы поддержали автора и призвали горожан не покупать билеты на представление.

Директор передвижного зоопарка Самвел Мусаелян утверждает, что у них все животные в полном порядке. По его словам, такие же жалобы поступали месяц назад, когда зоопарк стоял в Уральске. Но после проверки инспекторы убедились, что животные в хорошем состоянии.

"Женщина сама животных не видела. Вот в чём проблема. Мы только приехали, она сняла на видео, в чат куда-то закинула и пожаловалась. Сегодня инспектора приезжали. Они сами удивились, говорят, хорошие животные, упитанные, все здоровые. Вода, мясо, всё есть. Кормим, витамины даём. Это не так легко, как со стороны кажется. Люди приходят, говорят, почему вы не кормите. Ну как не кормим, они же не воздухом питаются. Вот у нас есть леопард - самец. Все думают, что он - беременная самка, потому что до такой степени плотный", - сказал директор.

На следующий день после публикации видео зоопарк посетил главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства Нурлан Имангалиев.

"Животные в хорошем состоянии, упитанные. Но единственное, это ограниченное пространство. Это же передвижной зоопарк, но всё согласно правилам. Там свои расстояния есть. Погода в Атырау жаркая. Воду животным дают, поливают, питание хорошее", - сообщил он.

Кроме того, в зоопарк приехали зоозащитники, волонтёры и представители общественного фонда "Доброе Сердце", вместе с работником лесного хозяйства. По их мнению, условия содержания животных не нарушаются.

"На личной встрече мы убедились в благополучных условиях содержания животных, познакомились с директором, сотрудники провели экскурсию, любезно всё показали. Животные не голодают, сытые, не худые, упитанные. Чистые, ухоженные, вольеры тоже содержатся в чистоте. Вызывают водовоз, и там же в клетках их купают, животные крупные, толстые. Признаков жестокого обращения нет, животные активные, реагируют. При нас диких животных кормили свежим куриным мясом", - говорится в публикации фонда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ "Доброе Сердце"♥️ (@help_animals_atyrau)

С 26 августа зоопарк начинает свою работу. Теперь активисты призывают приобретать билеты и посещать его, ведь на эти деньги администрация покупает пропитание для своих животных и ухаживает за ними.

Закон о запрете передвижных зоопарков вступает в силу только в 2025 году. А с 2029 года закроются передвижные океанариумы, дельфинарии и выставки животных.