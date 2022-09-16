Зооволонтёры просят помощи. Как спасали животных от пожара в Костанайской области

С момента начала пожара в Костанайской области прошло почти две недели, за это время зоозащитникам удалось спасти несколько десятков домашних и диких животных, пострадавших от огня. BaigeNews.kz рассказывает, как это происходило и с какими трудностями столкнулись зооволонтёры.

Работники центра реабилитации бездомных животных “Надежда Плюс KST” первыми прибыли в Аулиекольский район для оказания помощи пострадавшим животным. Позже к ним присоединились волонтёры из столицы, а гуманитарная и финансовая помощь поступает от неравнодушных людей из всего Казахстана.

“Мы начали работу, когда ещё были очаги пожара, и стали свидетелями того, как загорелось одно из сёл. Наши волонтёры вместе с пожарными снимали собак с цепей и выпускали из сараев других животных”, - рассказала представитель центра Ольга Соловьёва.

В первую очередь, зоозащитники развернули полевой ветеринарный госпиталь и открыли “горячую линию”, куда сразу начали поступать сообщения о замеченных травмированных животных.

“Сейчас, в основном, звонят жители близлежащих к пожару, но не пострадавших сёл, потому что животные разбрелись по округе и выходят к людям в поисках еды. Есть несколько тяжелых случаев, был один летальный. Первые сутки - самые тяжёлые и, к сожалению, одна из эвакуированных собак не выжила, хотя врачи боролись за её жизнь до конца, но у неё была сильная интоксикация”, - говорит Ольга Соловьёва.

Волонтёрам, которые были задействованы в обходе домов, были розданы аптечки с необходимыми препаратами для первичной помощи и обработки ран.

Большинство спасённых животных ищут новых владельцев

С первых дней волонтёры начали формировать базу данных тех, кого ищут владельцы, и уже знают, кто из спасенных животных не вернется к своим хозяевам.

“Есть те, кого уже вернули в семьи после лечения, но большинство хвостиков - это отказники, и было бы отлично, если бы они нашли новые семьи. Та помощь, которая к нам поступала от неравнодушных граждан всего Казахстана, ещё раз доказывает, что вместе - мы сила! И это не просто слова, а огромная человеческая мощь, поэтому мы надеемся, что казахстанцы также помогут нам в пристройстве спасённых животных”, - отметила представитель центра.

Так, новых владельцев ищет собака, которой удалось выжить несмотря на обожжённые глаза и дыхательные пути. О ней волонтёрам сообщили в первый же день, но никто из звонивших не смог указать точные координаты для поисков, поэтому найти собаку удалось спустя двое суток.

“Мы искали её методом тыка. В самом начале были большие опасения, что она больше никогда не сможет видеть, но после лечения глаза практически восстановились, и мы надеемся, что всё будет хорошо. Она жива, стабилизацией ее состояния занимаются ветврачи”, - делится Ольга Соловьёва.

Собаке по кличке Гретта повезло больше, она тоже получила серьезные травмы, но её возвращения из клиники ожидают прежние владельцы.

“Её мы обнаружили при обходе сгоревших домов. Хозяйка очень плакала, у нее сгорело всё. Гретта получила серьезные травмы, но жива. Она до сих пор находится в стационаре клиники “Айболит”, где получает лечение и проходит реабилитацию”, - рассказала волонтёр.

Владельцы другой собаки сняли её с цепи перед эвакуацией, но она не ушла, а осталась ждать их в своей будке, где её и нашли волонтеры. Сейчас ей тоже подыскивают новых хозяев, потому что прежние от неё отказались.

“Сгорело всё вокруг, но собака внешне цела, хотя у неё, возможно, пострадала психика после перенесённого стресса”, - отметила зоозащитник.

Новый дом ищет и собака с четырьмя щенками, которая на момент спасения была беременна и вошла в роды буквально в машине волонтёров.

“Возможно, сказался сильнейший стресс и обезвоживание. Родила уже в тепле гостиницы, где располагаются наши хвостики, пока строятся вольеры. Щенки здоровы, матери тоже ничего уже не угрожает, только дома у них нет, и они оказались никому не нужны”, - добавила Ольга.

С какими трудностями столкнулись волонтёры?

“Нам катастрофически не хватает рук, чтобы проводить поиски и оказывать помощь. К примеру, когда мы проводили обход, то четыре человека не заметили чёрную кошку в темном сарае, а пятый - увидел её в углу, она была обгоревшей и практически не двигалась. И таких ситуаций было много”, - отмечает Соловьева.

Сейчас на счету волонтеров уже более 30 спасенных собак и кошек. Все они эвакуированы либо в стационары городских ветеринарных клиник, либо размещены в реабилитационном центре, где в экстренном порядке началось строительство дополнительных вольеров для новых постояльцев, потому что там на попечении находится уже около 100 животных.

Однако на территории приюта, куда свозят четвероногих погорельцев, отсутствует электричество, поэтому используются генераторы, которые из-за чрезмерно возросших нагрузок начали выходить из строя.

“Мы купили эту территорию в начале года, но до сих пор не можем провести сюда электричество, которое решило бы основную часть наших трудностей. Сейчас один генератор уже вышел из строя, а впереди зима, и нам нужно отапливать помещения, качать воду из скважины и продолжать обустройство приюта. Мы надеемся, что на эту проблему обратит внимание глава нашей области и поможет нам в её решении, потому что мы уже обращались в госорганы, но нас отправляют из одного кабинета в другой”, - рассказала представитель центра реабилитации бездомных животных “Надежда Плюс KST”.

Очевидцы и эксперты о масштабах трагедии для животного мира

Гульмира Назырханова, хозяйка столичного приюта "Сердце ангела" в компании еще трёх волонтеров приехала в Костанайскую область для помощи местным зоозащитникам.

“Желание поехать возникло спонтанно. Мы не видели весь тот ад, который происходил при пожаре, но видели последствия - это очень страшно. Поехали, потому что не могли оставаться в стороне. Хотели помочь, чем можем”, - говорит Гульмира Назырханова.

Она проехала около 50 километров вглубь сгоревшего леса в поисках базы спасателей и пожарных, чтобы передать им небольшую гуманитарную помощь, собранную столичной волонтерской группой LIDER.KZ, которая занимается поиском пропавших людей.

“По пути мы своими глазами увидели весь масштаб трагедии. Когда снесут все сгоревшие деревья, на этом месте будет пустыня. И потребуются, наверное, сотни лет, чтобы всё восстановилось. Конечно, никто не знает, какое количество диких животных погибло и пострадало в лесах, но, на мой взгляд, их достаточно много, потому очень большая площадь выгорела”, - добавила Гульмира.

В свою очередь, независимый экологический эксперт Сакен Дилдахмет говорит о том, что точное количество погибших в лесах диких животных, возможно, так и не будет подсчитано, так как в Казахстане это не практикуется.

“Большая часть леса сгорела и, соответственно, часть фауны просто исчезла. В этом плане потери будут большие, потому что Костанайская область богата дикими копытными животными и перелётными птицами, в том числе и краснокнижными. Я очень надеюсь, что специалисты природоохранных организаций подсчитают ущерб именно по фауне, потому что у нас в стране обычно считают только урон, нанесенный лесу, а цифры по ущербу животному миру мы никогда не видели”, - отмечает он.

Лесистость страны составляет всего 4,8% или 30 миллионов гектар леса, из них 75% находится на балансе акиматов, то есть лесхозов. И, по мнению Дилдахмета, для борьбы с причинами, а не с последствиями лесных пожаров, необходимо вернуть 120 лесхозов на баланс Минэкологии, а в самом ведомстве должны разработать и принять отдельную лесную политику.

“Чтобы обновить всю материальную базу лесхозов, чтобы они могли работать спокойно 5-10 лет, нужно максимум два-три миллиарда тенге. Но, к сожалению, мы боремся не с причинами, а с последствиями. Ведь сейчас выделяются большие суммы и отправляется гуманитарная помощь погорельцам. Если бы эти деньги потратили на обновление материальной базы лесхозов, то пожара в таких масштабах не было бы, и дома людей не сгорели бы”, - подчеркнул эколог.

Сейчас диким животным, в основном, оказывают помощь волонтёры и местные лесники, которые пока являются единственными представителями госорганов, подключившимися к этой работе. Они помогают строить и размещать кормушки для выживших лесных жителей: оленей, косуль, зайцев и птиц. Финансируется эта деятельность из личных средств и пожертвований.

Но больше всего, по словам зоозащитников, их беспокоит тот факт, что с 15 сентября в регионе открыт сезон охоты на косуль, который должен был быть отменен из-за произошедшего ЧП.