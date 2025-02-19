  • 19 Февраля, 15:42
  • BAIGENEWS

Зону для животных открыли в аэропорту Алматы

Новый сервис создан для повышения комфорта пассажиров и их питомцев.

Сегодня, 14:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аэропорт Алматы Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
96
Фото: Аэропорт Алматы

Международный аэропорт Алматы сообщил об открытии Pet Zone – специальной зоны для пассажиров, путешествующих с домашними животными, передаёт BaigeNews.kz.

Данный сервис должен обеспечить удобные условия перед полетом пассажирам с питомцами.

Pet Zone расположена в Международном терминале и оснащена всем необходимым для ухода за животными:

  • Зона отдыха для животных – специально оборудованное пространство для комфорта питомцев.
  • Диспансер с водой – свежая питьевая вода для животных.
  • Зона с кормами – возможность подкормить питомца перед путешествием.

Внедрение Pet Zone соответствует международным стандартам заботы о пассажирах и их питомцах, создавая комфортную среду для путешественников.

Самое читаемое

Наверх