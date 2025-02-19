Зону для животных открыли в аэропорту Алматы
Новый сервис создан для повышения комфорта пассажиров и их питомцев.
Сегодня, 14:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:54Сегодня, 14:54
96Фото: Аэропорт Алматы
Международный аэропорт Алматы сообщил об открытии Pet Zone – специальной зоны для пассажиров, путешествующих с домашними животными, передаёт BaigeNews.kz.
Данный сервис должен обеспечить удобные условия перед полетом пассажирам с питомцами.
Pet Zone расположена в Международном терминале и оснащена всем необходимым для ухода за животными:
- Зона отдыха для животных – специально оборудованное пространство для комфорта питомцев.
- Диспансер с водой – свежая питьевая вода для животных.
- Зона с кормами – возможность подкормить питомца перед путешествием.
Внедрение Pet Zone соответствует международным стандартам заботы о пассажирах и их питомцах, создавая комфортную среду для путешественников.
Самое читаемое
- 16 сотрудников наказали за праздник для задержанных в ИВС в Алматинской области
- Елена Рыбакина успешно стартовала на "тысячнике" в Дубае
- Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа
- Бензин в Казахстане подорожает: эксперты назвали новые цены
- ЧП на руднике в Улытау: опубликован список погибших шахтеров