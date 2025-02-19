Международный аэропорт Алматы сообщил об открытии Pet Zone – специальной зоны для пассажиров, путешествующих с домашними животными, передаёт BaigeNews.kz.

Данный сервис должен обеспечить удобные условия перед полетом пассажирам с питомцами.

Pet Zone расположена в Международном терминале и оснащена всем необходимым для ухода за животными:

Зона отдыха для животных – специально оборудованное пространство для комфорта питомцев.

Диспансер с водой – свежая питьевая вода для животных.

Зона с кормами – возможность подкормить питомца перед путешествием.

Внедрение Pet Zone соответствует международным стандартам заботы о пассажирах и их питомцах, создавая комфортную среду для путешественников.