Золотые украшения украла домработница в Астане

С заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже золотых украшений из квартиры. Подозрение пало на домработницу, работавшую в семье с недавнего времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"29-летняя девушка работала в семье, проживающей на левобережье столицы. В течение месяца, пока хозяев не было дома, она присматривалась к квартире. Так, в один из дней, воспользовавшись отсутствием владельцев, она украла золотое кольцо из шкафа. Пропажу хозяйка заметила не сразу. Она забила тревогу только тогда, когда обнаружила пропажу золотых серег, кольца, цепочки, браслетов на сумму 1 млн тенге", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”. Злоумышленница дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.