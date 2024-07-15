Золотые украшения на 1 млн тенге украла у свекрови жительница Астаны

22-летняя девушка вынесла из дома бывшей свекрови ювелирные украшения на сумму более одного миллиона тенге в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Добычей стали колье, кольцо, две пары серёжек, два мужских перстня и цепочка.

По словам пожилой женщины, которая обратилась в полицию, бывшая невестка после развода с её сыном, посещала детей, которые остались с отцом. При каждом визите она, пользуясь случаем, выносила золотые изделия, которые сдавала в ломбард.

Причастную к краже задержали полицейские района “Нура”. Девушка дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

По факту возбуждено уголовное дело.