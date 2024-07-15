Золотые украшения на 1 млн тенге украла у свекрови жительница Астаны
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
97Фото: baigenews.kz
22-летняя девушка вынесла из дома бывшей свекрови ювелирные украшения на сумму более одного миллиона тенге в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Добычей стали колье, кольцо, две пары серёжек, два мужских перстня и цепочка.
По словам пожилой женщины, которая обратилась в полицию, бывшая невестка после развода с её сыном, посещала детей, которые остались с отцом. При каждом визите она, пользуясь случаем, выносила золотые изделия, которые сдавала в ломбард.
Причастную к краже задержали полицейские района “Нура”. Девушка дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.
По факту возбуждено уголовное дело.
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