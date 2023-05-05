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Золотые слитки на 41 млн тенге пытались контрабандой вывезти из Шымкента Сегодня, 19:52
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Сегодня, 19:52
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Золотые слитки на 41 млн тенге пытались контрабандой вывезти из Шымкента

Пассажира авиарейса Шымкент-Стамбул задержали в аэропорту с незадекларированными золотыми слитками, передаёт BaigeNews.kz
 
"4 мая в 18:10 в ходе таможенного контроля международного авиарейса сообщением Шымкент-Стамбул специалистами поста "Ауежай-Шымкент" совместно с сотрудниками пограничной службы при содействии службы авиационной безопасности аэропорта Шымкента предотвращён незаконный вывоз из Казахстана драгоценных металлов", - сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК. 

Общий вес золотых слитков составил 1,434 килограмма, предварительная стоимость товара по официальному курсу Нацбанка - 41 148 000 тенге.

Материалы переданы в департамент экономических расследований по Шымкенту АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.

 

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Сегодня, 19:52
221
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