"Золотые" скамейки: жители Петропавловска возмущены тратами из бюджета

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Стало известно будут благоустраивать Петропавловск в этом году. В городе планируют установить несколько светящихся скамеек стоимостью 1,15 миллиона тенге за каждую. Жители возмущены. Они считают, что в областном есть более насущные проблемы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В планах акимата установить в Петропавловске два малые архитектурные формы в виде круглых скамеек с газоном внутри, а также девять светящихся и 19 стандартных лавочек, 100 урн.

Горожан возмутило не столько благоустройство, сколько расценки. За одну круглую скамейку из бюджета готовы отдать 2,75 миллиона тенге, светящаяся лавочка обойдётся в 1,15 миллиона тенге, 4,9 миллиона тенге - цена за урны, 3,5 миллиона тенге - за 19 стандартных скамеек. Итого 24,3 миллиона тенге.

"Обращаем ваше внимание на то, что цены, указанные на сайте госзакупок, не являются окончательными. По итогу проведённого конкурса экономия составила 51 процент. Победитель конкурса предложил цену в два раза дешевле заявленной", - сообщили в акимате города.

Горожане считают, что желание властей украсить город похвально. Но необходимо решать и насущные проблемы - привести дороги в порядок, помочь людям, чьи дома затопило талыми водами.

Петропавловцы надеются, что новый аким учтет предыдущий негативный опыт, когда новые композиции, на которые выделялись бюджетные средства - смарт-скамейки, шахматные фигуры, тёплые остановки, не выдержали натиска вандалов. В итоге их увезли на ремонт, и больше их никто не видел.