Золотую свадьбу необычно отметила пара в Жанаозене
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В Сети набирает популярность видео с Турдыбаем Жумагалиевым и Куралай Алибековой – пара необычно и с размахом отметила 50-летие брака. Подробности "золотого" тоя рассказала их дочь Нурсулу Жумагалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
В социальных сетях появилось видео, на котором пара в честь праздника под радостные возгласы разъезжает на автомобиле, украшенном импровизированными кольцами, воздушными шарами, бантами и лентами. Дополняет композицию ковёр на капоте и кукла-невеста, одетая в национальный костюм.
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Дату праздновали 9 июня. Идея украсить машину таким образом пришла младшей дочери, всё делали самостоятельно, – рассказала Нурсулу Жумагалиева.
Сам юбилей праздновали в ресторане. Поздравить супругов пришли порядка 350 человек.
Турдыбай Жумагалиев родился в 1956 году, Куралай Алибекова – в 1954. Оба приехали жить в Казахстан из Каракалпакстана, в частности, в Жанаозен. Так прошло 50 лет. За этот период у пары появилось восемь детей, на текущий момент осталось шестеро – две дочери и четыре сына. Кроме того, Турдыбай и Куралай обрели статусы бабушки и дедушки.
По мнению Нурсулу Жумагалиевой, сохранить брак родителям помогла любовь и понимание друг друга.
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