"Золотой" картофель: Минторговли выявило превышение торговой надбавки
Средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге.
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В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Министерство торговли и интеграции РК проводит комплексную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли.
"С начала года уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства", - говорится в сообщении.
Отметим, по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
"В регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января т.г. реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние 3 дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в г. Алматы - 300 тонн, Шымкент – 600 тонн, Туркестанской - 300 тонн и т.д. На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн. Все эти меры способствовали снижению цен на внутреннем рынке", - добавили в ведомстве.