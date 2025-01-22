В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Министерство торговли и интеграции РК проводит комплексную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли.

"С начала года уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства", - говорится в сообщении.

Отметим, по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - 185 тенге.

По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.