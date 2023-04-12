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Золотовалютные резервы Казахстана выросли до 36,1 млрд долларов
О динамике золотовалютных резервов Казахстана рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передаёт BaigeNews.kz.
Она сообщила, что по итогам марта золотовалютные резервы страны увеличились на 1,6 миллиарда долларов США и составили 36,1 миллиарда долларов. Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, которое за месяц выросло на 9,3 процента, с 1810,20 до 1978,80.
Повышенный спрос на драгоценный металл был вызван в том числе опасениями инвесторов по поводу банкротства банков в США и Европе.
"Несмотря на то, что на текущий момент ситуация с банковским сектором нормализовалась, цены на золото по-прежнему остаются на высоком уровне ввиду ожиданий о "развороте" политики ФРС США и начале цикла понижения ставки. Положительный эффект от роста золотых котировок был частично нивелирован оттоком средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке", — сообщила она.
Молдабекова добавила, что объём валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец марта составил 58,4 миллиарда долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 1,05 миллиарда долларов.
"В центре внимания участников рынка были проблемы региональных банков США, а также швейцарского банка Credit Suisse. Возросшая волатильность рынков после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также проблемы в Credit Suisse были нивелированы своевременной поддержкой банковского сектора со стороны регуляторов США и Европы. Рост риск-аппетита отразился на положительной переоценке акций и облигаций. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в марте составил 1,5 миллиарда долларов США", — отметила зампред Нацбанка.
Кроме того, росту активов способствовали валютные поступления в Национальный фонд, размер которых в марте составил порядка 300 миллионов долларов. При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 473 миллиарда тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 721 миллионов долларов США.
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