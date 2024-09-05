Золото на чемпионате мира завоевал казахстанец Ислам Евлоев
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
80Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале весовой категории до 82 килограммов Евлоев встретился с Алпереном Бербером из Турции.
Казахстанец уверенно провёл схватку. Он владел преимуществом, выиграв в итоге со счётом 9:3.
Отметим, что в активе команды Казахстана теперь пять наград. Ранее вторым стал Юсуф Ашрапов (до 67 кг). С бронзой завершили чмпионат мира Айбек Айтбеков (до 55 кг), Ондасын Хамитов (до 60 кг), Темирлан Турдакын (до 87 кг).
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