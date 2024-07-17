Золото на 70 млн тенге украли у предпринимателей в Кызылординской области

Золотые украшения стоимостью более 70 миллионов тенге украли мошенницы у предпринимателей в Шиелийском районе Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалами дела, в марте 2022 года подсудимая А. совместно с сообщницей Б. вступили в сговор.

"Со 2 по 26 августа 2022 года подсудимые путём лжи завоевали доверие предпринимателей, торгующих золотыми изделиями в районе, забрали у них украшения и продали в ломбарды по цене ниже рыночной, использовали полученные деньги для личной выгоды. Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму 70 089 970 тенге", - сообщили в суде.

Женщины признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Потерпевшим возмещено 10 000 000 тенге причинённого ущерба.

Также приговором суда частично удовлетворены иски граждан, в пользу которых взыскано 60 527 690 тенге.