В Казахстане готовятся к масштабному электронному аукциону на право добычи полезных ископаемых: в июне на Единой платформе недропользования будет представлено 50 месторождений золота, меди, угля и редких металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана". Об этом сообщили представители Министерства промышленности и строительства на 15-м горно-геологическом форуме MINEX.

Речь идёт о месторождениях с уже подтверждёнными балансовыми запасами. Победители аукциона получат лицензию сроком до 25 лет с обязательным составлением плана горных работ и графика разработки месторождения.

По данным министерства, участие в торгах подтвердили компании из США, Евросоюза и Китая. Казахстан становится всё более привлекательной площадкой для международных инвесторов в сфере недропользования.

"Мы в ближайшее время опубликуем полную информацию на Единой платформе недропользования. Подать документы можно будет онлайн. Всё прозрачно, просто и открыто для всех желающих", - отметил директор департамента недропользования Минпрома Алмас Кушумов,.

Отметим, в 2024 году, по данным ведомства, на государственный учёт впервые было поставлено 23 месторождения твёрдых полезных ископаемых. Только прирост запасов золота составил 20 тонн.

Ранее мы сообщали, что драгоценности казахстанских коррупционеров продадут на аукционе.