Золото Куралеса для Казахстана стало юбилейным на зимних универсиадах

Фото: instagram/kurales_vadim

Золото казахстанского биатлониста Вадима Куралеса подняло казахстанскую сборную на шестое место общего зачёта Универсиады-2023 и стало 30-й по счёту наградой высшей пробы для казахстанцев на Зимних Студенческих Играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Эта награда Куралеса стала юбилейной для казахстанской сборной на Зимних Универсиадах: до этого успеха казахстанские атлеты 29 раз поднимались на высшую ступень пьедестала студенческих игр.

Всего же, с учетом золота Куралеса, в активе казахстанской студенческой сборной теперь 88 наград на Зимних Универсиадах: 30 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых.

На Летних Универсиадах казахстанцы суммарно завоевали больше медалей — 113, но при этом золотых среди них всего 22, 43 раза казахстанские "летники" становились вторыми, чаще всего — 48 раз — они выигрывали бронзу. При этом наивысшим успехом в общекомандных зачетах Летних Универсиад для казахстанской сборной остаются 11 места в 2007-м (Бангкок) и в 2015-м (Кванджу) годах.

Напомним, что Казахстан принимает участие в Зимних Универсиадах с 1993 года, тогда в польском городе Закопане казахстанская дружина завоевала всего одну серебряную медаль и стала в общем зачете 16-й. Лучшим выступлением казахстанской сборной до сих пор остается домашняя Зимняя Универсиада в Алматы в 2017 году, в ходе которой казахстанские атлеты завоевали 36 медалей (11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых), сборная Казахстана стала второй в общекомандном зачете, а вот на последней Зимней Универсиаде в Красноярске сборная РК заняла лишь 17-е место.

Ранее сообщалось, на Универсиаде-2023 в американском Лэйк-Плэсид в индивидуальной гонке на 15 километров по биатлону у мужчин Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков.

Лучший результат показал Вадим Куралес — он финишировал первым и тем самым принёс стране золотую медаль. Серебряным призёром стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг, бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье.