  • 20 Февраля, 20:09
  • BAIGENEWS

"Золото" Кубка Азии по пулевой стрельбе завоевали казахстанки

Они опередили команды Японии и Южной Кореи.

Сегодня, 19:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтуризма и спорта РК Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
83
Фото: Минтуризма и спорта РК

Копилка сборной Казахстана пополнилась золотой медалью Кубка Азии по пулевой стрельбе. Соревонования проходят в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz.

В стрельбе из винтовки с 50 метров из положения "лёжа" женская сборная страны поднялась на высшую ступень пьедестала. Бронзовый призёр Олимпиады в Париже Александра Ле, а также Арина Алтухова и Елизавета Безрукова набрав 1849,8 очка, опередили команды Японии и Южной Кореи.

В личном зачёте данного упражнения Арина Алтухова заняла 4-е, Елизавета Безрукова 5-е, Александра Ле 10-е место.

21 февраля женщины будут бороться за медали в стрельбе из трех позиции.

Самое читаемое

Наверх