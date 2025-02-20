Копилка сборной Казахстана пополнилась золотой медалью Кубка Азии по пулевой стрельбе. Соревонования проходят в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz.

В стрельбе из винтовки с 50 метров из положения "лёжа" женская сборная страны поднялась на высшую ступень пьедестала. Бронзовый призёр Олимпиады в Париже Александра Ле, а также Арина Алтухова и Елизавета Безрукова набрав 1849,8 очка, опередили команды Японии и Южной Кореи.

В личном зачёте данного упражнения Арина Алтухова заняла 4-е, Елизавета Безрукова 5-е, Александра Ле 10-е место.

21 февраля женщины будут бороться за медали в стрельбе из трех позиции.