"Золото" Кубка Азии по пулевой стрельбе завоевали казахстанки
Они опередили команды Японии и Южной Кореи.
Сегодня, 19:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:45Сегодня, 19:45
83Фото: Минтуризма и спорта РК
Копилка сборной Казахстана пополнилась золотой медалью Кубка Азии по пулевой стрельбе. Соревонования проходят в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz.
В стрельбе из винтовки с 50 метров из положения "лёжа" женская сборная страны поднялась на высшую ступень пьедестала. Бронзовый призёр Олимпиады в Париже Александра Ле, а также Арина Алтухова и Елизавета Безрукова набрав 1849,8 очка, опередили команды Японии и Южной Кореи.
В личном зачёте данного упражнения Арина Алтухова заняла 4-е, Елизавета Безрукова 5-е, Александра Ле 10-е место.
21 февраля женщины будут бороться за медали в стрельбе из трех позиции.