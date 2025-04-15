Победительница чемпионата мира по боксу – 2025 Аида Абикеева получила ценный подарок за свою победу. 14 апреля спортсменка вернулась в родную Караганду, где её встретили представители Федерации бокса области, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной обстановке президент федерации бокса Карагандинской области Камалутин Халиков вручил чемпионке ключи от нового автомобиля стоимостью около 7,75 миллиона тенге.

Кроме машины, был также вручен сертификат на $3000 (порядка 1,5 млн тенге), предназначенный тренеру Аиды — Исламу Абдраимову, за вклад в подготовку чемпионки.

На чемпионате мира по боксу в Нише (Сербия) Аида Абикеева выступала в весовой категории до 63 килограммов. В финале она встретилась с представительницей Таиланда Тананьей Сомнуек.

В первом раунде Абикеева уверенно удерживала соперницу на дистанции, завоевав единогласное признание судей.

Во втором – продолжила диктовать темп, не позволив тайской спортсменке изменить ход боя.

В третьем – закрепила преимущество и спокойно довела бой до победы.

Эта победа стала одним из самых ярких достижений казахстанского женского бокса на международной арене в 2025 году.

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