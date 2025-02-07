Золотая эстафета: Казахстан победил на чемпионате Азии по велоспорту
Второе место заняли велосипедисты из Японии.
Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24Сегодня, 20:24
66Фото: ДРС
Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала первую медаль на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.
Золотую медаль принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьёва.
Второе место заняли велосипедисты из Японии, третье - из Гонконга.
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