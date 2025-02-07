Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала первую медаль на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.

Золотую медаль принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьёва.

Второе место заняли велосипедисты из Японии, третье - из Гонконга.