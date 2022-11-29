Знать казахский язык, историю и Конституцию Казахстана обязаны иностранцы для получения гражданства РК

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В Министерстве внутренних дел разъяснили, что нужно иностранцам для получения гражданства Казахстана, передает BaigeNews.kz. Глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что знание казахского языка на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции станет обязательным для претендентов на казахстанский паспорт.

Также министр упомянул и об ужесточениях.

"Ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства. Если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан лицо, получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства. Также будем регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены", - отметил Ахметжанов.

Кроме того, он пояснил, каким образом в стране намерены ввести инвестиционную визу.

"Первое. Скорректируем правовые акты, чтобы предоставить право получения в упрощённом порядке разрешений на постоянное проживание ценными профессионалами в сфере IT, науки, здравоохранения и промышленности. Второе. Вместе с МИД подготовим три наших совместных приказа: первый - чтобы предоставить долгосрочные (10 лет) визы с правом получения вида на жительство для иностранцев, имеющих ценные для Казахстана навыки в науке, образовании, промышленности, информационных технологиях, спорте и культуре; второй – чтобы упростить порядок въезда и пребывания Казахстане иностранных инвесторов, которые единовременно инвестировали в экономику нашей страны более 300 тыс. долларов США", - сообщил министр внутренних дел.

По его словам, третьим приказом МВД разработает и внедрит специальную визу для "цифровых кочевников Neo Nomad Visa".