Знания в эпоху цифровизации

На этой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание нового Правительства РК, на котором обозначил четкие контуры дальнейших действий исполнительной власти на среднесрочный период, передает BaigeNews.kz.

Выступление Главы государства было актуальным и содержательным. Но, мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что в почти часовой речи Касым-Жомарт Кемелевич 14 раз делает отсылку к цифровым технологиям: будь то цифровая платформа или цифровой тенге. Ну и по поручениям, озвученным им, можно понять, что тренд на цифровизацию в Казахстане будет сохраняться.

Нарратив Президента о цифровизации процессов является вполне обоснованным. Ведь благодаря широкому распространению доступа к интернету, человечество уже находится в "цифровом будущем". Согласно докладу Digital 2024 Global Overview, 66,2% населения мира пользуются интернетом, при этом 97,6% из них обладают смартфонами. Средний пользователь проводит в сети порядка 6,5 часов в день, что составляет треть суток (без учета 8 часов сна). И интересно то, что сегодня 38,8% пользователей используют интернет для образовательных целей.

Возвращаясь к выступлению Главы государства следует отметить, что будущее страны полностью зависит от нашей способности адаптироваться к неизбежной глобальной цифровизации.Поэтому ключевым критерием, определяющим успех в этом процессе, является процесс цифровизации сферы образования.

Одним из видных примеров цифровизации отечественного образования на сегодняшний день является трансформация системы оценки знаний, а именно переход от традиционных бумажных тестов к онлайн-экзаменам.

Главным преимуществом онлайн-тестирования является его удобство. Студенты могут сдавать экзамены в любое удобное для них время и место, лишь бы был доступ к интернету. Более того, результаты становятся доступными гораздо быстрее благодаря автоматизированным системам проверки, что способствует оперативной обратной связи и улучшению образовательного процесса. Кроме того, автоматизированная проверка исключает человеческий фактор, обеспечивая беспристрастность и объективность оценки.

В Казахстане, помимо применения в вузах, онлайн-системы тестирования также активно используются в школьном образовании. Однако, из-за прямой связи школьного Единого национального тестирования с распределением государственных грантов, проведение этого тестирования требует более сложных цифровых систем и оборудования.

Среди используемых на сегодняшний день технологий:

Биометрическая идентификация личности с помощью Face ID перед входом в аудиторию для тестирования;

Распознавание личности тестируемого перед началом теста с помощью веб-камеры;

Камеры видеонаблюдения для каждого посадочного места в зале тестирования с трансляцией в ситуационный центр и другие технологии.

На текущий момент такую инфраструктуру может предоставить лишь одна отечественная компания – USTUDY, которая обеспечивает проведение обязательного ЕНТ на бесплатной основе.

Одно из предстоящих новшеств от USTUDY - внедрение искусственного интеллекта для формирования базы вопросов по ЕНТ и анализу успеваемости тестируемых.

По словам экспертов организации, применение искусственного интеллекта для анализа ошибок и выработки персонализированных учебных планов может придать импульс развитию системы онлайн-тестирования и оценки знаний в Казахстане в целом.

Сейчас существует большое количество онлайн-инструментов, которые помогают подготовиться к экзаменам и оценить свои знания. Как на международных, так и отечественных платформах. Казахстанские разработки выделяются своими доступными ценами и регулярным обновлением содержания.

Как мы видим, Казахстан, как и многие другие страны, активно внедряет цифровые технологии в образование. Буквально в прошлом году помимо онлайн-систем тестирования казахстанские вузы начали применять возможности мировой онлайн-образовательной платформы "Coursera".

Кроме того, казахстанское Правительство намерено внедрять образовательные программы по изучению технологий искусственного интеллекта. Так, в конце 2023 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что как минимум три университета будут специализироваться на разработках в этой сфере. Например, на базе Коркыт-ата регионального университета будет запущена семилетняя программа совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологии по созданию Школы искусственного интеллекта. Вторая подобная школа планируется запускаться на базе Университета Сатпаева при поддержке городского университета Гонконга.

Процесс цифровизации образования в Казахстане, заключающийся не только во внедрении новых технологий, но и изменении образовательных методик, обучении педагогов и создании доступной инфраструктуры, позволяет обеспечить равные возможности для всех и подготовить образовательную систему к эффективной работе в новых реалиях.

Ведь в конечном итоге, успешная адаптация к цифровой эпохе станет ключевым фактором не только в обеспечении качественного образования, но и в достижении процветания и конкурентоспособности нашей страны в глобальном масштабе.