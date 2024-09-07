Знаменитый мексиканский музыкант Хосе Дельгадо выступил на вечере этно-музыки в Астане

Первый день работы этноаула в Астане запомнился не только красочной церемонией открытия и несколькими концертами, но и вечерним сюрпризом для зрителей. Хедлайнерами тематического блока с национальными танцами и фольклорной музыкой стали специально приглашённые международные коллективы из Индии и Мексики. Журналист BaigeNews.kz оказался в числе зрителей.