Знаменитый мексиканский музыкант Хосе Дельгадо выступил на вечере этно-музыки в Астане
Вчера, 23:53
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Вчера, 23:53Вчера, 23:53
128Фото: Акимат Астаны
Первый день работы этноаула в Астане запомнился не только красочной церемонией открытия и несколькими концертами, но и вечерним сюрпризом для зрителей. Хедлайнерами тематического блока с национальными танцами и фольклорной музыкой стали специально приглашённые международные коллективы из Индии и Мексики. Журналист BaigeNews.kz оказался в числе зрителей.
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