Скандально известный шведский сжигатель Корана Салван Момика был застрелен ночью в своём доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал SVT.

"Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен поздно вечером в среду в доме в Ховсье", - говорится в сообщении.

Есть информация, что Момика, вероятно, вел прямую трансляцию на ТикТоке в момент происшествия, и часть стрельбы могла быть зафиксирована на видео, однако полиция пока не подтвердила это.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.

Ночью были арестованы пятеро человек, они теперь находятся под стражей по решению прокурора.

Также по информации SVT, в расследование подключена Служба безопасности.

Мотив убийства на данный момент остается неясным.

Ранее, в августе прошлого года, главное управление прокуратуры Швеции возбудило дело в отношении Салвана Момики и Салвана Наджема, которые обвиняются в сожжении Корана, пишет iz.ru. По данным следствия, летом 2023-го обвиняемые в Стокгольме сожгли Коран в четырех местах.

За 2023 год в странах Европы часто фиксировались случаи сожжения книг Корана. Так, 3 сентября в шведском Мальмё произошла очередная акция с сожжением Корана. В результате были задержаны как сам инициатор сожжения Священного Писания мусульман 37-летний Момика, так и пытающиеся его остановить.