Знали бы вы, скольким влиятельным людям мы отказали в аккредитациях - Генсекретарь НОК РК

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Жанар Утешева высказалась по поводу состава делегации Казахстана на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, никогда такого количества тренеров (личных в том числе) и врачей не было на Олимпиадах, даже когда состав атлетов превышал 100 человек.

"Благодаря тесному взаимодействию НОК с Оргкомитетом и МОК - а это непрерывная работа наших международников и спортдепартамента, руководства, удалось сделать акцент на тренерах и специалистах комплексно-научной группы. 80 спортсменов и 82 тренера и врача (возможно к концу Игр получится дать доступ большему количеству тренеров). Плюс 16 спарринг-партнёров для спортсменов по отдельным видам спорта! Спросите у спортсменов, насколько это важно - иметь всех этих людей, когда ты готовишься к важным стартам в своей карьере", - написала Утешева в своём Telegram-канале.

Со стороны НОК на Олимпиаде работают семь сотрудников. Генсекретарь отметила, что они спят по четыре часа в сутки, чтобы обеспечить всё для комфортных условий спортивной делегации. Руководство НОК прилетает на Игры по приглашению МОК.

"А те, кто считают, что менеджеры не должны ездить на Олимпиады: скажите это спортсменам, которым они обеспечивают логистику во время Игр, которых они встречают и провожают, регистрируют на соревнования, заполняют графики тренировок, обеспечивают транспорт - если на шатллы не успевают, координируют допинг-контроль; скажите тренерам, которым нужно попасть на соревнования и тренировки, а доступа нет; скажите врачам, которые живут в деревне, и тем спортсменам, кто живет не в деревне, и соответственно, логистика у них ещё сложнее, скажите журналистам, которые вообще могли бы не попасть на Олимпиаду в Париже, потому что были закрыты все дедлайны к моменту нашего прихода. В конце концов, скажите это Елдосу Сметову и Нурсултану Турсынову, чьих личных тренеров вообще могло бы не быть на Олимпиаде, но теперь они смогут секундировать своим подопечным. Так же как и все личные тренеры команды боксёров, о которых просили спортсмены. И это был очень длинный и сложный процесс, но нам удалось это решить. Или другим спортсменам, которым мы пошли навстречу по сопровождающим лицам", - пояснила Жанар Утешева.

Она заверила, что "лишние люди" аккредитации на Играх не получают. По крайней мере, теперь.