Знали бы вы, скольким влиятельным людям мы отказали в аккредитациях - Генсекретарь НОК РК
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Жанар Утешева высказалась по поводу состава делегации Казахстана на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
По её словам, никогда такого количества тренеров (личных в том числе) и врачей не было на Олимпиадах, даже когда состав атлетов превышал 100 человек.
"Благодаря тесному взаимодействию НОК с Оргкомитетом и МОК - а это непрерывная работа наших международников и спортдепартамента, руководства, удалось сделать акцент на тренерах и специалистах комплексно-научной группы. 80 спортсменов и 82 тренера и врача (возможно к концу Игр получится дать доступ большему количеству тренеров). Плюс 16 спарринг-партнёров для спортсменов по отдельным видам спорта! Спросите у спортсменов, насколько это важно - иметь всех этих людей, когда ты готовишься к важным стартам в своей карьере", - написала Утешева в своём Telegram-канале.
Со стороны НОК на Олимпиаде работают семь сотрудников. Генсекретарь отметила, что они спят по четыре часа в сутки, чтобы обеспечить всё для комфортных условий спортивной делегации. Руководство НОК прилетает на Игры по приглашению МОК.
"А те, кто считают, что менеджеры не должны ездить на Олимпиады: скажите это спортсменам, которым они обеспечивают логистику во время Игр, которых они встречают и провожают, регистрируют на соревнования, заполняют графики тренировок, обеспечивают транспорт - если на шатллы не успевают, координируют допинг-контроль; скажите тренерам, которым нужно попасть на соревнования и тренировки, а доступа нет; скажите врачам, которые живут в деревне, и тем спортсменам, кто живет не в деревне, и соответственно, логистика у них ещё сложнее, скажите журналистам, которые вообще могли бы не попасть на Олимпиаду в Париже, потому что были закрыты все дедлайны к моменту нашего прихода. В конце концов, скажите это Елдосу Сметову и Нурсултану Турсынову, чьих личных тренеров вообще могло бы не быть на Олимпиаде, но теперь они смогут секундировать своим подопечным. Так же как и все личные тренеры команды боксёров, о которых просили спортсмены. И это был очень длинный и сложный процесс, но нам удалось это решить. Или другим спортсменам, которым мы пошли навстречу по сопровождающим лицам", - пояснила Жанар Утешева.
Она заверила, что "лишние люди" аккредитации на Играх не получают. По крайней мере, теперь.
"Мы не говорим об этих деталях, но это не значит, что этого нет. Для моих сотрудников Олимпиада это полноценная, 100% пахота 24/7, где у каждого своя роль и задачи, а не спортивный праздник с фанфарами, как вы себе представляете. Знали бы вы, скольким людям мы отказали в аккредитациях, сколько среди них влиятельных людей, которые не привыкли слышать "нет" на свои "указания", только потому что мы с министерством договорились - приоритет на тренеров и врачей, и если позволяет тайминг загруженности - на ключевых сотрудников федераций", - заключила она.
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