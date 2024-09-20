Знакомство обернулось жестоким избиением для девушки

Житель Челябинской области до полусмерти избил девушку, передаёт BaigeNews со ссылкой на Baza.

Избиение произошло в Троицке в ночь с 10 на 11 сентября. Юля проводила вечер в баре в компании друзей. Среди них оказался и 37-летний Дмитрий, которого девушка знала благодаря их общей знакомой. Ранним утром тусовка подошла к концу: девушка планировала заказать такси до дома, однако не смогла этого сделать из-за разрядившегося телефона.

Находившийся рядом с ней Дима любезно предложил зайти к нему и поставить смартфон на зарядку, чтобы потом заказать такси. Юля согласилась, но, как только она зашла в его квартиру, тот сразу начал приставать к девушке.

По словам пострадавшей, она ответила отказом, что привело мужчину в ярость. Он начал вести себя агрессивно и избивать девушку. Так продолжалось около часа. Издевательства закончились только после вмешательства соседей, услышавших шум.

После этого Юля с трудом дошла до дома подруги, которая немедленно вызвала врачей и полицию.

Сейчас девушка проходит курс лечения.

Юля считает, что ей удалось чудом выжить. Самого Дмитрия задержали полицейские. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.