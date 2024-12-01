"Знакомства в клубах или на сайтах": где в Казахстане растёт число новых фактов заражения ВИЧ

По данным Национального центра общественного здравоохранения, в Казахстане проживают почти 34 400 человек с ВИЧ. Это те, кто знают свой статус и официально зарегистрированы. В то же время реальное число инфицированных может быть больше. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В 2009 году Жанна готовилась стать мамой. Когда беременные встают на учёт, они должны пройти полное обследование. И в первую очередь, сдать анализ на ВИЧ. О положительном результате ей сообщил врач, его слова прозвучали как приговор, вспоминает женщина. Тогда ей едва исполнилось 25 лет.

"Я не знала, как жить дальше, оставлять ребёнка или нет, родится ли он здоровым? Было очень тяжело психологически и морально. В то время не было такого лечения, как сейчас. Даже я сама считала, что ВИЧ бывает только у наркоманов, мужчин нетрадиционной ориентации и женщин лёгкого поведения. Отношение со стороны медперсонала было ужасное, была дискриминация. Врачи раскрыли мой статус и в роддоме я чувствовала себя изгоем. Они боялись подходить ко мне, у меня была отдельная палата. Нельзя было кормить своего малыша грудью. Больно всё это вспоминать, через что пришлось пройти", – делится Жанна.

ВИЧ ей передал партнёр, который скрыл от неё свой статус. Как вспоминает Жанна, всю беременность она получала специальную терапию. Путём кесарево сечения родила здорового ребёнка. Считает, что в обществе за 15 лет отношение к носителям ВИЧ не сильно изменилось.

"В роддомах также присутствует стигма по отношению к женщинам с ВИЧ. Собирают консилиумы, чтобы решать, можно ей рожать или нет. Рекомендуют прервать беременность или сделать стерилизацию. Зачастую раскрывают диагноз. Есть, конечно, адекватные врачи, но их очень мало. Я сама собирала истории, когда проводилось специальное исследование", – делится женщина.

По данным Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ), с начала этого года ВИЧ выявили у 3193 казахстанцев. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве областей республики медики наблюдают снижение случаев передачи инфекции. Но в отдельных регионах всё же есть рост, например, в Шымкенте – в 1,7 раза. В этом году врачи мегаполиса зафиксировали на 70 случаев больше, чем в прошлом. В Алматинской области рост в 1,2 раза или на 50 случаев. В этом же списке Атырауская, Акмолинская области и Астана.

По информации столичного центра по профилактики ВИЧ, за 10 месяцев этого года в городе зарегистрировано больше 360 случаев. Показатель незначительно выше, чем в прошлом году, рассказывает заведующая эпидемиологическим отделом Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Астаны Бахыт Култанова.

"Превалирующий путь передачи ВИЧ по Астане – половой путь, это 89%. Из полового пути передачи 70% у нас идёт гетеросексуальный путь и 19,1% – это гомосексуальный путь передачи. Парентеральный путь передачи – это внутривенный – снизился до 6%. Это был распространённый путь передачи ещё несколько лет назад. То есть при внутривенном использовании наркотических препаратов. Сейчас он не так распространён из-за того, что уже используют больше синтетические наркотики. На вертикальный путь передачи приходится 0,3% случаев", – говорит Бахыт Култанова.

Чаще всего ВИЧ в столице диагностируют у горожан в возрасте от 20 до 39 лет.

В основном это работающие люди. Впрочем, по словам медиков, инфекцию выявляют и у студентов колледжей. Другими словами, совсем юных молодых граждан.

"Бывают у них случайные контакты, когда пациенты не знают даже настоящих имён и фамилий, данных своих партнёров, потому что это случайные связи, знакомства в клубах, на сайтах, без использования средств интимной профилактики. В целом обследование бесплатное, всё конфиденциально, сама процедура забора крови безопасная", – отмечает врач.

В городском центре по профилактики ВИЧ-инфекции состоят свыше 2,5 тысячи астанчан. Практически все они получают так называемую антиретровирусную терапию, говорит заведующая лечебно-профилактического центра Алия Сергалиева.

"После тогда, как диагноз был объявлен человеку и он узнал о своём статусе, наш лечебный отдел этого пациента берёт на диспансерный учёт. По протоколу, они должны несколько раз в год проходить обследование", – поясняет специалист.

К слову, антиретровирусная терапия помогает снижать концентрацию вируса в крови. Получать специальные препараты пациенты должны на протяжении всей жизни. Лечение позволяет создавать семьи и работать без ограничений.

По информации Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, охват антиретровирусной терапией в Казахстане за последнее десятилетие увеличился в 19 раз. За счёт этого вирусная нагрузка у тех, кто получает такое лечение, подавлена и они не могут передавать ВИЧ половым путём.

В целом в стране нет эпидемии, говорит заведующая отделом эпидемиологического мониторинга КНЦДИЗ Гулжахан Ахметова.

"Нам удаётся удержаться в концентрированной стадии в отличии от наших соседей, где есть рост и эпидемия. Во-первых, мы широко тестируем всех людей. Впервые за последнее десятилетие произошла какая-то стабилизация эпидемии и число новых случаев у нас впервые не стало так сильно расти и пошло на такое снижение. И, допустим, за 2024 год мы наблюдаем снижение на 49 случаев. Конечно, это не очень такие большие внушительные цифры, но мы уже и этому рады, потому что объёмы тестирования мы не снижали. Есть такое обязательство, что мы должны тестировать не менее 10% от нашего населения. На сегодняшний день мы уже протестировали 17% от числа казахстанцев", – рассказывает Гулжахан Ахметова

По её словам, в первую очередь тестируют тех, кто в группе риска инфицирования. Если у человека выявят ВИЧ, его возьмут на учёт, и он сможет получать необходимое лечение.

"Вы знаете, что с 2015 года Всемирная организация здравоохранения ВИЧ-инфекцию перевела в контролируемое хроническое заболевание. Поэтому очень важно знать свой диагноз, свой статус и, если есть ВИЧ-инфекция, идти и лечиться. В основном регистрируется ВИЧ-инфекция у людей в возрасте уот 30 до 49 лет. Уменьшилась выявляемость в возрастной группе от 20 до 29 лет. Мы считаем, что это хорошо, молодёжь, наверное, информирована, своевременно обследуется, применяет все профилактические меры", – говорит эксперт.

Пожалуй, до сих пор в обществе есть множество мифов, связанных со способами передачи ВИЧ. Отсюда и так называемое стигматизирующее отношение к людям со статусом. Поэтому очень важно доносить до населения правильную информацию, считает Гулжахан Ахметова.

"Помните, эпидемия началась ещё в 20 веке, были ужасные и стигматизирующие лозунги. К счастью, мы давно от этого отошли. И мы с вами живём в новом веке с новым подходом. (…) Казахстан строго следует всем рекомендациям, прислушивается к экспертам. Мы внедрили 12 профилактических программ, активно их проводим, у нас есть хороший посыл – борьба против стигмы и дискриминации. У меня спросили недавно, почему люди не идут тестироваться? Наверное, потому что есть какой-то стыд или даже может быть страх. Но сейчас молодёжь меняет своё отношение и большая надежда, что люди правильно воспринимают", – выразила надежду заведующая отделом эпидемиологического мониторинга КНЦДИЗ.

Она напоминает, что тестироваться на ВИЧ необходимо для того, чтобы заботиться о своём здоровье. Можно проводить самодиагностику.

"Если есть незащищённые половые контакты, если партнёров половых больше одного или ты не совсем уверен в верности своего партнёра, если у тебя есть какие-то риски, скажем, ты делал татуаж, пирсинг или другие процедуры, просто оцени себя. И если есть риски, то иди и обследуй себя", – советует представитель КНЦДИЗ.

По её словам, сейчас для жителей пяти городов Казахстана (Астаны, Алматы, Караганды, Павлодара и Усть-Каменогорска) есть специальные онлайн-платформы, на которых можно заказать бесплатный тест. В качестве материала будет использована слюна. При этом тест доставят в специальный постомат или аптеку. К нему прилагается полная инструкция.

Тестирование на ВИЧ и динамическое наблюдение входят в бесплатный гарантированный объём медицинской помощи. Пациентов, которых поставили на учёт, обеспечивают всеми необходимыми лекарствами и препаратами. Некоторые исследования обходятся государству в миллионы тенге.

Сдать анализ на ВИЧ в нашей республике бесплатно могут и иностранцы.

"Тестируем мы всех бесплатно. То есть любой человек, если он хочет провериться, может пойти в любую медорганизацию, независимо от формы собственности, и сдать анализ на ВИЧ. Широко внедряется и самотестирование", – заключила Гулжахан Ахметова.

Человек может и не подозревать о том, что у него есть ВИЧ, и заражать других. А болезнь нередко протекает бессимптомно. Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать элементарные правила гигиены и профилактики, советуют специалисты.