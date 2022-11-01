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Знак "Нулевой километр" появился в парке Астаны
Нулевой километр - это точка отсчёта дорожных расстояний. Во многих странах мира она отмечена особым знаком в центре столицы. 1 ноября знак появился в Линейном парке за ТРЦ “Абу-Даби Плаза” в Астане, передаёт BaigeNews.kz
Символический знак изготовлен из металла, покрашенного под дерево. Он представляет собой четырёхметровый столб с кольцом и стрелками, выполненными в виде стрел, указывающих в направлении крупных городов мира.
В нижней части конструкции расположено колесо, обозначающее движение, начало пути. Дерево в оформлении архитектурной формы также выбрано неспроста: это своего рода отсылка к коновязи кочевников – бағана, место, где привязывали лошадей.
“Нулевой километр обозначает основные направления по городам и странам, показывая расстояние до них. Обозначено 17 городов. Хотелось бы больше, но технически смогли уместить только определённое количество. Надеемся на развитие туризма, в столицу приезжают много людей, хотим, чтобы гости могли увидеть на физическом объекте, как далеко находится тот или иной город”, - рассказал руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Ержан Балтаев.
Председатель правления АО "НК "Kazakh Tourism" Талгат Аманбаев подчеркнул, что “Нулевой километр” может стать ещё одним якорем для привлечения туристов. По его словам, Астана сегодня является основным хабом, воротами для всех иностранцев, в городе проводят множество деловых мероприятий. Он поблагодарил акимат за креативную идею и её реализацию.
“Во многих городах мира “нулевой километр” отмечен особой точкой в центре столицы. Я уверен, что этот архитектурный объект будет мотивировать астанчан путешествовать и знакомиться с культурами народов мира, и своей страны в том числе. Между Россией и Казахстаном активно развивается туристическое сотрудничество, проводятся различные фестивали и выставки, которые будут только укреплять на путешествия друг к другу”, - сказал присутствовавший на мероприятии атташе посольства России в Казахстане Руслан Суточкин.
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