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Знахарки и колдуньи не смогут решить проблему - эксперт о том, почему трудно вылечить алкоголизм
Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в Кызылординской области более пяти тысяч человек страдают от алкоголизма. Среди пациентов наркологического стационара есть и женщины. Специалисты признаются, что лечить алкозависимых очень сложно. Ведь в этом процессе важен не только профессионализм врачей, но и желание самого больного. Какие новые методы используются в лечении любителей выпить, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.
Наркологический стационар функционирует при центре психического здоровья Кызылординской области. Медицинское учреждение рассчитано на 190 мест, сейчас работает пять отделений. Среди них есть отделение "Анонимных алкоголиков" и "Принудительного лечения". Входить посторонним на территорию стационара запрещено, каждая передача родственников пациентам тщательно проверяется.
Врач - нарколог Елена Цой - специалист с большим стажем. Она более 30 лет лечит нарко и алкозависимых людей. По её словам, алкоголизм - психическое и физическое заболевание. Она не раз помогала пациентам, которые хотели вылечиться от пагубной привычки и начать новую жизнь. Часто ей удавалось достичь конкретных результатов.
"Как мы знаем, алкоголизм наносит вред не только самому человеку, но и всему обществу. Из-за алкогольной зависимости разрушаются семьи, страдают дети, совершаются преступления. Во многих случаях, люди не признают себя больными. Они уверены в том, что сами смогут перестать выпивать. Однако это невозможно. К нам часто обращаются пациенты, у которых болезнь уже начала прогрессировать. Их приводят родственники: матери, жёны или дети. Без желания и стремления самого пациента вылечиться от алкоголизма очень сложно. В таких случаях ремиссия длится недолго", - говорит Елена Валерьевна.
Лечение в наркологическом стационаре проводится комплексно. Пациенты принимают специальные препараты, также с ними работают психологи. Они организовывают семинар - тренинги, ведут беседы. В основном, лечение в стационаре длится от двух месяцев до полугода.
Кызылординец Санжар третий раз попадает в больницу. После смерти матери молодой мужчина впал в глубокую депрессию. Как это часто бывает, утешение нашёл в бутылке. Более пяти лет он не может избавиться от вредной привычки. Из-за его пристрастия к алкоголю ушла жена, Санжар уже давно не видел своих детей.
"Я каждый раз прихожу в больницу самостоятельно. Здесь принимаю лечение, хочется начать новую жизнь. Я потерял себя, как личность. После выписки держусь несколько месяцев, потом снова начинаю. В основном, работаю на стройке, зарплата уходит на выпивку. Несколько раз отравился, но не получается бросить пить", - признаётся мужчина.
Действительно, не у всех пациентов получается побороть свой недуг. Тем временем, регулярное употребление алкоголя наносит большой вред организму. Поражаются внутренние органы, особенно печень. По словам специалистов, у многих пациентов наркологии есть сопутствующие хронологические заболевания.
"Зависимость человека от алкоголя возникает незаметно. Сейчас многие люди с нетерпением ждут выходных или праздников. Некоторые из них не представляют свой отдых без алкоголя. Это уже тревожный сигнал. Значит организм начинает привыкать к спиртному, и у человека появляется тяга к выпивке. Одна бутылка пива в день может привести к алкоголизму", - утверждает Елена Цой.
По словам Елены Валерьевны, женский алкоголизм особенно сложно поддаётся лечению. Процесс тяжёлый, и требует терпения со стороны родственников и специалистов. Во многих случаях, представительницы слабого пола начинают прикладываться к бутылке из-за стресса и депрессии. Часто это может быть неразделённая любовь, финансовые трудности, нереализованные мечты и многое другое.
"Сейчас в нашей области около 60 женщин состоят на наркологическом учете. В основном, женский алкоголизм можно рассмотреть в нескольких этапах. Женщине можно помочь в самой первой стадии заболевания. В этом случае можно надеяться на успешность лечения на 80 процентов. У женщин очень слабая психика и организм. Зависимость у них появляется быстрее, по сравнению с мужчинами. Часто пациентки не признают свою болезнь, приходят на лечение по требованию родных. Мы стараемся оказать качественную медицинскую помощь. Подключаем психиатров и психологов. Наша главная задача - заинтересовать её жизнью без алкоголя", - комментирует Цой.
Последние несколько лет кызылординские специалисты практикуют лечение алкозависимых больных трудотерапией. Пациенты занимаются выращиванием бахчевых культур. В свободное от процедур время они сажают и ухаживают за овощами. Также у них есть возможность работать в мастерской. Они делают разные предметы из дерева: лодки, шкатулки, музыкальные инструменты и тд. Пациенты наркологического стационара посещают библиотеку и активно участвуют в спортивных мероприятиях.
"Лечение в нашем стационаре длится долго. Поэтому очень важно правильно организовать их досуг. Трудотерапия помогает больным отвлечься от личных проблем и переживаний. Мы помогаем им социализироваться в обществе. Наши специалисты помогают им восстановить утерянные документы, найти работу после выписки", - делится нарколог.
Как показывает практика, некоторые люди намеренно избегают лечения. Они не хотят, чтобы их взяли на наркологический учёт. Поэтому сейчас при медицинском учреждении функционирует отделение "Анонимных алкоголиков". Медицинскую помощь можно получить на платной основе. Имена пациентов не регистрируются, им выдаются специальные цифры.
"Когда член семьи страдает от алкоголизма, это очень тяжело. Самостоятельно бороться с пьющим человеком невозможно. Знахарки и колдуньи не смогут решить проблему. Кодирование от алкоголя тоже даёт временный эффект. Поэтому лучше не терять время и обратиться к врачам", - заключила медик.
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