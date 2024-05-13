Значительное похолодание прогнозируют в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. На большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра", - сказано в сообщении.

14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди.

С 16 мая ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.