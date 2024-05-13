Значительное похолодание прогнозируют в Казахстане
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
131Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. На большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра", - сказано в сообщении.
14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди.
С 16 мая ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.
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