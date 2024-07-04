"Значительно расширяет возможности" - эксперт о вступлении Беларуси в ШОС

Вступление Беларуси в ШОС значительно расширяет возможности организации. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил главный эксперт КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов.

"С принятием новой страны организация будет нести формат евразийской десятки. Это значительно расширяет возможности организации в торгово-экономическом плане. Страны ШОС составляют практически половина населения мира. Для Беларуси это возможность присоединиться к тем процессам, которые не охватывали страну", - сказал Алишер Тастенов.

Политолог Ерик Батырханов считает, что документы, подписанные в ходе ШОС, позволят расширить торгово-экономические связи между странами. Он отмечает большое количество участников, представителей международных организаций на саммите.

"На повестке саммита - стабильность, безопасность, развитие торгово-экономических связей. Все это подтверждает, что вместо решения вопросов конфликтным способом нужно искать какие-то дипломатические пути решения", - считает политолог.

По его мнению, ШОС необходимо расширять внутреннее сотрудничество.

"ШОС нужно делать ставку не на расширение, присоединие каких-то стран, а на углубленное сотрудничество проектов, взаимосвязи", - считает политолог.

Астанинская декларация, которая была подписана в ходе саммита в Казахстане, потребовала несколько лет анализа, сообщил Тастенов.

"Президент поручил в 2020 году еще проделать аналитическую работы, выявить рекомендации, плюсы-минусы.

На сегодняшний день все документы, которые мы имеем, это кропотливая работа. Над ними велась работа не меньше трех лет", - сказал политолог.