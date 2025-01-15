Значение Индекса KASE выросло на 0,19% ― до 5 772,26
Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 5 761,11.
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
134Фото: dknews.kz
По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 января 2025 года значение Индекса KASE выросло на 11,15 пунктов (0,19%) c 5 761,11 до 5 772,26. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу биржи.
Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 5 761,11.
В ходе торгов максимальное значение индекса составило 5 785,65, минимальное – 5 732,57.
Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 15 января вырос относительно предыдущего торгового дня на 13,8% и составил 1 443,1 млн тенге (2 721,5 тыс. долларов).
Напомним, пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк.
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