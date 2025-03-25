Змею в помещении торгового центра в Таразе обнаружила одна из работниц и обратилась за помощью в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели оперативно прибыли на вызов и при помощи спецприспособления поймали животное и выпустили его в безопасное место вдали от населённого пункта.

В МЧС рекомендуют при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой.