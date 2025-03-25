Змею поймали в торговом центре в Таразе
Потребовалась помощь спасателей.
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
148Фото: МЧС РК
Змею в помещении торгового центра в Таразе обнаружила одна из работниц и обратилась за помощью в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели оперативно прибыли на вызов и при помощи спецприспособления поймали животное и выпустили его в безопасное место вдали от населённого пункта.
В МЧС рекомендуют при обнаружении змеи вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой.
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