Змея заползла в квартиру к жителям города Абай
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
209Фото: дчс
Спасатели извлекли змею из квартиры в городе Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Змея заползла к жителям, проживающим по адресу г.Абай, Абайский район по улице Ермекова.
"Оперативно прибывшие на место спасатели достали серого ужа с чёрными пятнами из-под шкафа в спальной комнате, которого в дальнейшем отпустили в степь за городом", - сообщили в ДЧС.
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