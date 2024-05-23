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Змея заползла в квартиру к жителям города Абай

Сегодня, 09:50
АВТОР
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дчс Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: дчс

Спасатели извлекли змею из квартиры в городе Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Змея заползла к жителям, проживающим по адресу г.Абай, Абайский район по улице Ермекова.

"Оперативно прибывшие на место спасатели достали серого ужа с чёрными пятнами из-под шкафа в спальной комнате, которого в дальнейшем отпустили в степь за городом", - сообщили в ДЧС.

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