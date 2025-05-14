Необычный вызов поступил на пульт службы 112 в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Хозяева частного дома обнаружили змею, заползшую прямо в их жилище.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС. Используя специальное устройство "змеелов", они аккуратно поймали рептилию и поместили её в пластиковую бутылку. Змею увезли в безопасное место вдали от жилых районов, чтобы исключить возможную угрозу для людей.

Инцидент завершился без происшествий, благодаря быстрому реагированию и слаженной работе спасательной службы. Специалисты напоминают: при обнаружении змей вблизи домов или внутри помещений ни в коем случае не стоит пытаться поймать их самостоятельно - лучше сразу вызвать профессионалов.