Змея заползла в дом жителей Алматинской области
Инцидент завершился без происшествий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Необычный вызов поступил на пульт службы 112 в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Хозяева частного дома обнаружили змею, заползшую прямо в их жилище.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС. Используя специальное устройство "змеелов", они аккуратно поймали рептилию и поместили её в пластиковую бутылку. Змею увезли в безопасное место вдали от жилых районов, чтобы исключить возможную угрозу для людей.
Инцидент завершился без происшествий, благодаря быстрому реагированию и слаженной работе спасательной службы. Специалисты напоминают: при обнаружении змей вблизи домов или внутри помещений ни в коем случае не стоит пытаться поймать их самостоятельно - лучше сразу вызвать профессионалов.
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя