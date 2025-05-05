Жители частного сектора в Таразе испытали настоящий шок, когда в их двор заползла змея, передаёт BaigeNews.kz. Испуганные хозяева не стали рисковать и сразу позвонили в службу спасения.

Специалисты МЧС прибыли буквально через несколько минут. Операция по поимке змеи прошла без эксцессов - спасатели с помощью профессионального оборудования, так называемого "змеелова", аккуратно изловили незваного гостя. Змею поместили в герметичную банку и вывезли за пределы города, где она больше не сможет представлять опасность для людей.

По словам спасателей, такие случаи в регионе случаются нечасто, но с наступлением тепла змеи становятся более активными. Граждан просят быть внимательными и при появлении пресмыкающихся сразу обращаться к специалистам.