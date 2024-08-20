  • 20 Августа, 22:00
  • BAIGENEWS

Змея напугала жителей многоэтажки в Астане

Сегодня, 20:52
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: pxhere.com

Спасатели МЧС обезвредили двух змей у жилых домов в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Первый инцидент произошел в Астане. Жители одного из жилых комплексов столкнулись с неожиданной и опасной находкой - змеёй. Второй случай был в Енбекшинском районе Шымкента. Спасатели, оперативно прибыв на место, поместили змей в бутылки и отвезли в безопасное место, чтобы исключить угрозу для жителей", - сообщили в МЧС РК.

В обоих случаях пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что при обнаружении змеи самостоятельно предпринимать ничего не нужно, лучше отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.

 

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