Змея напугала жителей многоэтажки в Астане

Спасатели МЧС обезвредили двух змей у жилых домов в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Первый инцидент произошел в Астане. Жители одного из жилых комплексов столкнулись с неожиданной и опасной находкой - змеёй. Второй случай был в Енбекшинском районе Шымкента. Спасатели, оперативно прибыв на место, поместили змей в бутылки и отвезли в безопасное место, чтобы исключить угрозу для жителей", - сообщили в МЧС РК.

В обоих случаях пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что при обнаружении змеи самостоятельно предпринимать ничего не нужно, лучше отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.