Змея напугала отдыхающих на пляже в Карагандинской области
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
123Фото: pixabay.com
Жители города Приозёрска Карагандинской области заметили на пляже змею и вызвали спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл утром 8 июля.
"Спасатели оперативно прибыли на место, поместили змею в бутылку и отвезли её в безопасное место, чтобы исключить угрозу для отдыхающих", — говорится в сообщении.
Спасатели поделились видео поимки змеи. Была ли она ядовитой, не уточняется.
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