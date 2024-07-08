Змея напугала отдыхающих на пляже в Карагандинской области

Жители города Приозёрска Карагандинской области заметили на пляже змею и вызвали спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл утром 8 июля.

"Спасатели оперативно прибыли на место, поместили змею в бутылку и отвезли её в безопасное место, чтобы исключить угрозу для отдыхающих", — говорится в сообщении.

Спасатели поделились видео поимки змеи. Была ли она ядовитой, не уточняется.