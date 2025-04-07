Жительница дачного общества "Энергетик" в г. Алатау Алматинской области столкнулась с неприятной неожиданностью - в её доме оказались две змеи. Женщина немедленно сообщила о жуткой находке на пульт 112, и спасатели оперативно выехали на место.

Используя специальное оборудование - "змеелов", - они поймали рептилий и без лишних волнений выпустили их в безопасное место, вдали от населённого пункта.

МЧС напоминает: при встрече со змеёй важно сразу вывести людей из помещения, закрыть животное в комнате и как можно быстрее вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может привести к трагическим последствиям.