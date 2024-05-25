  • 25 Мая, 12:12
  • BAIGENEWS

Змеи в авто напугали жителей Кызылординской области

Сегодня, 08:33
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33
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Фото: скриншот с видео

В Кызылординской области за один день произошло два инцидента со змеями, передаёт BaigeNews.kz на МЧС РК.

В первом случае во дворе жилого дома, расположенного по улице Жулдыз в Кызылорде, змея заползла в моторный отсек автомобиля. В другой раз змею заметили в кабине грузовика гражданина Узбекистана на трассе "Западная Европа-Западный Китай". 

"В обоих случаях спасатели, проявив мужество, поймали змей и отпустили в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Qyzylorda oblysynyn TJD (@qyzylorda_tjd)

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