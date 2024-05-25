Змеи в авто напугали жителей Кызылординской области

В Кызылординской области за один день произошло два инцидента со змеями, передаёт BaigeNews.kz на МЧС РК.

В первом случае во дворе жилого дома, расположенного по улице Жулдыз в Кызылорде, змея заползла в моторный отсек автомобиля. В другой раз змею заметили в кабине грузовика гражданина Узбекистана на трассе "Западная Европа-Западный Китай".

"В обоих случаях спасатели, проявив мужество, поймали змей и отпустили в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.