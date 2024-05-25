Змеи в авто напугали жителей Кызылординской области
Сегодня, 08:33
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Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
216Фото: скриншот с видео
В Кызылординской области за один день произошло два инцидента со змеями, передаёт BaigeNews.kz на МЧС РК.
В первом случае во дворе жилого дома, расположенного по улице Жулдыз в Кызылорде, змея заползла в моторный отсек автомобиля. В другой раз змею заметили в кабине грузовика гражданина Узбекистана на трассе "Западная Европа-Западный Китай".
"В обоих случаях спасатели, проявив мужество, поймали змей и отпустили в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.
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