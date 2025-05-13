Змеи атаковали Шымкент, их находят в самых неожиданных местах
В Шымкенте спасатели ежедневно ловят змей в домах и на автомобилях.
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В Шымкенте сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в ежедневном режиме выезжают на вызовы, связанные с появлением змей в жилых домах, дворах и даже автомобилях горожан, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря оперативным действиям и профессионализму спасателей, удается избежать инцидентов: все обнаруженные пресмыкающиеся были безопасно изловлены и выпущены за пределами города.
Подобные случаи участились с наступлением тепла, когда змеи начинают проявлять активность в поисках тени и воды. Спасатели подчеркивают, что жители не должны пытаться поймать или прогнать змею самостоятельно — это может быть опасно.
При обнаружении змей необходимо немедленно звонить по номеру 112.
Специалисты прибудут на место и обеспечат вашу безопасность.
Ранее мы писали о том, что спасатели поймали четырёх змей в частных домах Шымкента.
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