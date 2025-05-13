В Шымкенте сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в ежедневном режиме выезжают на вызовы, связанные с появлением змей в жилых домах, дворах и даже автомобилях горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря оперативным действиям и профессионализму спасателей, удается избежать инцидентов: все обнаруженные пресмыкающиеся были безопасно изловлены и выпущены за пределами города.

Подобные случаи участились с наступлением тепла, когда змеи начинают проявлять активность в поисках тени и воды. Спасатели подчеркивают, что жители не должны пытаться поймать или прогнать змею самостоятельно — это может быть опасно.

При обнаружении змей необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Специалисты прибудут на место и обеспечат вашу безопасность.

Ранее мы писали о том, что спасатели поймали четырёх змей в частных домах Шымкента.