Зловонные воды канализации затопили улицы в Атырау

Зловонные ручьи образовались возле улиц и дворов проезда-2 Куншуак в микрорайоне Нурсая в Атырау. Причиной тому стала авария канализационной системы в соседнем ЖК "Жеруйык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Жители в отчаянии, запах нечистот проникает в квартиры. А дороги для пешеходов непроходимы вовсе. По словам жильцов, с данной проблемой они сталкиваются не впервые.

"Дети сейчас на каникулах. Многие не выходят из дома. Им негде играть, детские площадки также заполнены сточными водами. Да и запах неприятный. На момент аварии у нас отключили тепло, горячую и холодную воду. КСК не работает. Они заявляются, когда нужно собирать деньги", — жалуются жители проезда Куншуак.

Дома по проезду Куншуак введены в эксплуатацию 5 лет назад. Однако, по словам жительницы Турсынай Бекайдар, канализационную трубу прорывает каждый месяц на протяжении этих лет.

"Такое безобразие происходит каждый год. И каждый раз ответственные лица называют разные причины. Мы весь день сидели без воды, когда прорвало канализационную трубу. Такая ситуация повторяется каждый месяц. При очередном ЧП нам говорят, что поменяли насос, а на деле оставляют старый. И к тому же в аварии винят самих жителей. Пусть, мол, приобретают новый насос. Иначе мы утонем в собственных экскрементах", — говорит Турсынай Бекайдар.

В городском акимате сообщили, что в жилом комплексе "Жеруйык", во 2-й переезде микрорайона "Нурсая" вышла из строя канализационная система и возникла аварийная ситуация.