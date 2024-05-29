Злоупотребляют добрыми намерениями общества: депутат высказалась о псевдоволонтёрах

Депутат мажилиса Динара Наумова просит взять на контроль деятельность благотворительных и волонтёрских организаций в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В запросе на имя министра культуры и информации Аиды Балаевой депутат сообщила, что в стране действует множество благотворительных и волонтёрских организаций, готовых оказывать помощь нуждающимся с преданностью и эффективностью.

Однако, по её словам, их заслуженную репутацию подрывают мошенники, злоупотребляющие доверием общества и преследующие лишь личную выгоду.

"Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, за март 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев. Сумма сборов составила шесть миллиардов тенге, два миллиарда из которых имеют признаки мошенничества. Злоумышленники используют собранные средства на покупку различного имущества, бытовые нужды, ставки в букмекерских конторах, аренду роскошных апартаментов за границей и прочее. Это лишь официальные данные, и реальное количество не выявленных случаев мошенничества может быть значительно выше", - отметила она.

При словам депутата, на различных платформах наблюдается увеличение обращений о помощи.

"Возникают опасения относительно деятельности мошенников, которые злоупотребляют добрыми намерениями общества. Эти лица применяют разнообразные методы, чтобы воспользоваться состраданием и готовностью помочь", - заявила депутат.

В этой связи она предложила провести работу по внесению изменений и дополнений в законодательные акты с целью усовершенствования правового регулирования в области благотворительности.

Также депутат предлагает создать единый регулятивный орган, который будет координировать деятельность благотворительных организаций, устанавливать единые стандарты регулирования и гарантировать прозрачность использования благотворительных средств, и создать единую онлайн-платформу, обеспечивающую доступность и достоверность информации о благотворительных организациях и их деятельности, а также способствующую эффективному противодействию недобросовестной практике в данной сфере.