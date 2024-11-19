Злоумышленники вывезли из Казахстана в Турцию золото на 5 млрд тенге

В Астане вынесли приговор по делу о транснациональной контрабанде золота. Четверо казахстанцев признаны виновными в том, что организовали незаконный вывоз драгоценного металла из Казахстана в Турцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Установлено, что с 2016 по 2021 год члены группы неоднократно осуществляли контрабандные поставки золота через границу в обход таможенные правила. В итоге они в течение пяти лет лет переместили более 190 кг золота стоимостью около 5 млрд тенге.

"Рассмотрено дело в отношении подсудимых Ж., Р., Б., А. по факту создания, руководства и участия в транснациональной организованной группе (статья 264, части 1, 2 УК), а также по факту перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в отношении которых установлено ограничение перемещения, сопряженное с недекларированием, в особо крупном размере, по предварительному сговору в составе организованной группы (статья 234, часть 2, пункты 1, 4, 5) и статья 234, часть, 3 пункт 2 УК. В 2016 году подсудимые Ж. и Р. создали и руководили транснациональной организованной группой, занимавшейся незаконным оборотом и перемещением драгоценного металла – золота из Казахстана в Турцию. В состав преступной группы подсудимые привлекли своих знакомых и родственников, в том числе подсудимого Б.", - проинформировали в суде.

Как следует из официальных данных, руководитель организованной группировки включил в нее граждан Турции.

"В 2020 году руководители группы использовали гражданина Турции А. в качестве курьера для транспортировки драгоценного металла – золота. Подсудимыми неоднократно совершались контрабандные перевозки драгоценного металла – золота и ювелирных изделий, запрещенных к перемещению через таможенную границу, вне таможенного контроля. В период с 2017 по 2021 год в рамках 19 эпизодов из Республики Казахстан в Турцию незаконно перемещено свыше 190 килограммов золота стоимостью около пяти миллиардов тенге. (...) Прокурор просил назначить наказание подсудимым Ж. и Р. по 11 лет лишения свободы, Б. – 8 лет, А. – 5 лет лишения свободы", - говорится в информации суда Астаны.

Трое подсудимых не признали вину. Они просили вынести оправдательный приговор.

"Приговором суда подсудимые Ж. и Р. признаны виновными, им назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Подсудимый Б. признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Подсудимый А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщили в столичном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на границе Казахстана был обнаружен тайник с золотом в автомобиле Lexus.