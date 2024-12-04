Злоумышленники похитили предназначенные для детей-инвалидов деньги в Кокшетау

Прокуратура города Кокшетау выявила преступные схемы по хищению бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокураруты Акмолинской области.

Эти деньги были выделены на программ "Artsport" и "DamuBala" по развитию спортивных секций для детей, в том числе с ограниченными возможностями.

"К примеру, одним из поставщиков государственного заказа по г. Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции. В этой связи, прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится досудебное расследование", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что за хищения арестовали экс-руководителя ФК "Каспий".