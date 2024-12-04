Злоумышленники похитили предназначенные для детей-инвалидов деньги в Кокшетау
Речь идёт о реализации программ "Artsport" и "DamuBala".
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
99Фото: BaigeNews.kz
Прокуратура города Кокшетау выявила преступные схемы по хищению бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокураруты Акмолинской области.
Эти деньги были выделены на программ "Artsport" и "DamuBala" по развитию спортивных секций для детей, в том числе с ограниченными возможностями.
"К примеру, одним из поставщиков государственного заказа по г. Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции. В этой связи, прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится досудебное расследование", - отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что за хищения арестовали экс-руководителя ФК "Каспий".
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