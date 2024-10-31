Злоумышленники под видом витаминов ввезли в Казахстан крупную партию стероидов и анаболиков

Факт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.

Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через Государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека (Приказ министра здравоохранения РК от 26 июня 2023 года № 120).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств. Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ. Указанные граждане задержаны, в отношении них судом применена мера пресечения "домашний арест". В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.