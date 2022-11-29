Злостным алиментщикам СКО не разрешают садиться за руль

Фото: pixabay.com

В Северо-Казахстанской области по представлениям частных судебных исполнителей суды приостановили водительские права 69 алиментщиков, имеющих задолженность на общую сумму 72,3 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Пока они не выплатят средства, предназначенные на содержание 87 детей, не смогут управлять автомобилями. За этим проследят дорожные полицейские.

Работа по взысканию алиментных платежей продолжается, к уголовной ответственности привлечено 12 злостных алиментщиков, и к административной - подвергнуты 86 должников в виде ареста.