open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 00:20
184
Сегодня, 00:20
184
Фото: pixabay.com

Злостным алиментщикам СКО не разрешают садиться за руль

В Северо-Казахстанской области по представлениям частных судебных исполнителей суды приостановили водительские права 69 алиментщиков,  имеющих задолженность на общую сумму 72,3 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Пока они не выплатят средства, предназначенные на содержание 87 детей, не смогут управлять автомобилями. За этим проследят дорожные полицейские.

Работа по взысканию алиментных платежей продолжается, к уголовной ответственности привлечено 12 злостных алиментщиков, и к административной - подвергнуты 86 должников в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#СКО #алименты
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:20
184
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх