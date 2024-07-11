Злостного неплательщика алиментов осудили в Жетысу

Приговором суда должник осужден к ограничению свободы сроком на 1 год, за неисполнение на протяжении трех лет обязанностей по уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

"Задолженность по алиментам превысила 2,5 млн тенге, что привело к серьезным материальным трудностям по содержанию несовершеннолетних детей. На основании акта надзора прокуратуры полицией в отношении него проведено досудебное расследование по статье 139 Уголовного кодекса РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей), которое направлено в суд", - сообщили в прокуратуре.

В другом случае, досудебное расследование в отношении должника "М" прекращено судом, ввиду погашения им задолженность в полном объеме в размере 1 млн тенге в ходе судебного разбирательства.